Депутаты предлагают пресечь судебный шантаж против журналистов

Как сообщает пресс-служба партии, 29 января они зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Авторы отмечают, что сегодня, как никогда, неотложным является вопрос обеспечения в Украине свободы слова и права СМИ доносить до украинцев объективную и беспристрастную информацию.

Однако, отмечают депутаты, с целью влияния на газеты, журналы, телерадиокомпании представители власти или отдельные граждане начали массово злоупотреблять своим правом на отстаивание чести и достоинства, требуя опровержения информации в отношении них в СМИ. В качестве возмещения морального ущерба они выставляют через судебные иски космические суммы требований, а для обеспечения иска суды на время производства дела принимают решение об аресте имущества или блокировании счетов СМИ.

«Свободовцы» отмечают, что пока длится судебная волокита, хозяйственная деятельность СМИ парализуется, и они фактически прекращают свою работу. Особо ощутим подобный судебный шантаж для региональных газет, радиокомпаний и телевидения, у которых мало средств и которые не способны на время судебного осуществления найти альтернативные источники финансирования.

«Наш законопроект позволит защитить журналистов от любителей шантажировать редакции, однако он не отвергает права каждого на возмещение морального и материального ущерба, если есть соответствующие судебные постановления, вступившие в силу», – отмечает один из авторов законопроекта И.Мирошниченко.