Наша Украина выходит из дальнейших переговоров

В связи с ультимативными заявлениями СПУ относительно должности председателя Верховной Рады Украины «Наша Украина» считает, что дальнейший ход переговоров по формированию коалиции является бесперспективным.

Об этом говорится в заявлении «Нашей Украины», текст которого размещен на сайте «Разом».

В документе отмечается: «Наша Украина» выражает сожаление, что личные амбиции лидера социалистов разрушили переговоры по созданию коалиции.

«Мы считаем, что такой шаг СПУ является безответственным перед украинским народом», - заявляет «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов относительно должности спикера.

"Социалисты категорически настаивают исключительно на одной позиции – спикере Александре МОРОЗЕ. "Наша Украина" настаивает на принципах, которые заложены в коалиционном соглашении – признании результатов выборов по очередному и последовательному распределению должностей согласно результатам выборов и исключению из перечня распределения должностей, относящихся к компетенции Президента", - сказала она.

В тот же день лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призвала участников переговоров по создании коалиции вернуться за стол переговоров.

В то же время в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал: “Политики, претендующие быть властью и взять на себя ответственность за ситуацию в стране, вести непростые переговоры с нашими зарубежными соседями и партнерами, сегодня должны научиться договариваться друг с другом”. Он также подчеркнул, что путь формирования большинства политические силы должны пройти самостоятельно.