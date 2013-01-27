Попеску: У Украины осталось одно обязательство перед Советом Европы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат от Партии регионов Иван Попеску.

По его словам, с таким заявлением он выступил в ходе «свободных дебатах» на сессии ПАСЕ в минувшую среду.

«Мы признали, что у нас есть еще одно невыполненное обязательство - это закон о прокуратуре. Мы сказали, что мы будем работать в этом направлении. Конечно, это очень сложно, но опять же без помощи экспертной со стороны Совета Европы это будет неправильно», - сказал депутат.

Он отметил, что закон о прокуратуре должен соответствовать уже принятому Криминально-процессуальному кодексу, а также получить поддержку украинских экспертов.

«Это займет время. Но если посмотреть, что было сделано за последние полтора года, и что было сделано с 1995 года, то прогресс был очень большой », - отметил И.Попеску.

«Мы поблагодарили Совет Европы за ту помощь, которую нам оказывает в реформировании судебной системы, и мы сказали, что мы нуждаемся в определенной помощи, и с благодарностью будем принимать любую помощь со стороны Совета Европы», - подчеркнул депутат-регионал.