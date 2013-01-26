Спикер Ющенко: «рейдерский захват» «Нашей «Украины» не удался

Как сказала И.Ванникова в комментарии УНИАН, сегодня под председательством В.Ющенко состоялось расширенное заседание президиума политсовета партии, на котором принято решение провести очередной политсовет 9 февраля в гостинице «Киев». «Сегодня здесь собрались почти 50 членов политсовета. Никакой охраны, о которой рассказывали сторонники Сергея Бондарчука, пытавшиеся сорвать заседание, не было», - заметила она.

Как отметила И.Ванникова, «рейдерский захват партии теми небольшими силами, которые собрались на Спасской, не удался. Грубое нарушение устава партии не может обеспечить такие сомнительные победы, так же, как и авторитет Сергея Бондарчука в партии. Его роль в выборах-2012 заключалась в наблюдении за этим процессом. Ни одного шага, направленного на улучшение результата партии на выборах, Сергей не сделал, потому что это невозможно сделать, находясь за границей на протяжении двух месяцев. Ни о каком финансировании партии Сергей также говорить не может, потому что не вложил ни одной копейки в развитие «Нашей Украины».

«Смешно смотреть, - заявила И.Ванникова, - как человек, неопытный в политике, пытается заработать себе баллы на уничтожении политического проекта, организованного Виктором Ющенко, который олицетворяет лучший период развития Украины как демократического, европейского и экономически успешного государства. Это даже не карлики, которые стоят на плечах гигантов, потому что попытка влезть на эти плечи опять оказалась неудачной. Нельзя украсть идеи, дух и историю партии, в которую вписаны совсем другие имена».

«Если, по оценке Бондарчука, партия разрушена, то причинами ее нынешнего непростого состояния является не Ирина Ванникова, как об этом сегодня говорил неизвестный мне мелкий работник аппарата на зарплате у Бондарчука, а люди, которые получали от партии все для собственной политической карьеры, увенчанной звездой Героя Украины. Однако не были готовы приложить какие-либо усилия для победы этой партии. Партия проживет без Сергея Бондарчука, но что он будет значить в политике без этой партии?», - отметила спикер В.Ющенко.