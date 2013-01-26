Политолог: делом Тимошенко Янукович дает сигнал всем олигархам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Политический сезон в Украине начался не с новой сессии парламента, а с оглашения нового дела Тимошенко, чтобы напомнить элитам о происхождении их финансов», - сказал В.Карасев, отметив, что таким образом власть намерена деполитизировать украинскую олигархию - «пока не донецкую, хотя, чем черт не шутит, к 2015 году может и донецкую».

Таким образом, добавил В.Карасев, наметилась зачистка дороги для главы государства Виктора Януковича к президентским выборам.

Политолог также выразил мнение о том, что до конца текущего года украинская власть планирует завершить дело Ю.Тимошенко, оформить отношения с Евросоюзом, деполитизировать олигархов, чтобы они занимались экономикой, в частности, часть их доходов шла в бюджет, взять под контроль общество фискальными, но не полицейскими, как в прошлые годы, мерами.

То есть речь идет об изменении, чтобы страна превратилась в единый банк, причем частный, где граждане это клиенты, отметил В.Карасев, подчеркнув, что также продолжится «работа» с оппозицией, а именно особо буйных оппозиционеров будут держать под контролем, инкриминируя уголовные или административные дела для того, чтобы снизить «градус оппозиционности» и не допустить объединения оппозиции.