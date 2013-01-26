Депутат Бундестага: Янукович пытается избавиться от Тимошенко

Об этом говорится заявлении, размещенном на официальном сайте В. фон Крамон, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Обвинение в убийстве против Юлии Тимошенко является очевидной попыткой правительства и прокуратуры Украины объединенными усилиями навсегда избавиться от единственного серьезного политического соперника. Если ее признают виновной, лидеру оппозиции угрожает пожизненное заключение», - отмечает депутат Бундестага.

«Дело перечеркивает повторяемые Януковичем заявления, что Украина еще в 2013 году подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС. Это свидетельствует о том, что в Киеве вообще не поняли, что значит сотрудничество с ЕС. Украина обязалась признавать верховенство права и свободу прессы, реформировать систему судопроизводства и выполнить условия торгового договора. Теперь же правительство находится далеко даже от частичного выполнения этих пунктов», - подчеркнула немецкий депутат.