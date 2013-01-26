Депутат Госдумы: не Януковичу делать выбор за Украину
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Вячеслав Никонов заявляет, что Президент Украины Виктор Янукович не вправе «делать сегодня цивилизационный выбор за Украину».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Госдуме России в ходе парламентской встречи на тему: «Связи с соотечественниками».
«В той же Украине говорят, что наш цивилизационный выбор европейский. Цивилизационный выбор это не то, что мы делаем сейчас. Это то, что сделали до нас наши предки. В случае России и Украины, это был тот цивилизационный выбор, который сделал князь Владимир в 988 году, когда принял православие из Византии, и не Януковичу делать сегодня цивилизационный выбор за Украину», - заявил В.Никонов.
При этом он добавил, что в России уважают территориальную целостность и независимость Украины.
«Украина, которая, безусловно, является «Русским миром», где все говорят по-русски так или иначе, хуже или лучше. Разница между нами - русскими и украинцами - заключается в том, что три века мы были под монголами, а вы – под поляками», - считает депутат Госдумы РФ.
По его словам, к сожалению, в Украине часто тон задают политические силы, которые выстраивают альтернативную идентичность на основании «двух предателей и лузеров – Мазепы и Петлюры».
В.Никонов заявил, что это делается вместо того, чтобы создавать единую идентичность огромной цивилизации, которая спустилась с Карпатских гор и заселила территорию современной Украины, а в последствии и весь огромный континент.
Он подчеркнул, что эта цивилизация основала Форт Росс (бывшее русское поселение на побережье Северной Калифорнии, было основано в 1812 году – УНИАН), проложила человеку дорогу в космос и разбила самого страшного врага в истории человечества – фашизм.
Российский депутат уверен, что это единая цивилизация, которая имеет гораздо более серьезные корни, чем та, которая построена «вокруг фигур двух предателей и лузеров».