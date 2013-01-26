Депутат Госдумы: не Януковичу делать выбор за Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Госдуме России в ходе парламентской встречи на тему: «Связи с соотечественниками».

«В той же Украине говорят, что наш цивилизационный выбор европейский. Цивилизационный выбор это не то, что мы делаем сейчас. Это то, что сделали до нас наши предки. В случае России и Украины, это был тот цивилизационный выбор, который сделал князь Владимир в 988 году, когда принял православие из Византии, и не Януковичу делать сегодня цивилизационный выбор за Украину», - заявил В.Никонов.

При этом он добавил, что в России уважают территориальную целостность и независимость Украины.

«Украина, которая, безусловно, является «Русским миром», где все говорят по-русски так или иначе, хуже или лучше. Разница между нами - русскими и украинцами - заключается в том, что три века мы были под монголами, а вы – под поляками», - считает депутат Госдумы РФ.

По его словам, к сожалению, в Украине часто тон задают политические силы, которые выстраивают альтернативную идентичность на основании «двух предателей и лузеров – Мазепы и Петлюры».

В.Никонов заявил, что это делается вместо того, чтобы создавать единую идентичность огромной цивилизации, которая спустилась с Карпатских гор и заселила территорию современной Украины, а в последствии и весь огромный континент.

Он подчеркнул, что эта цивилизация основала Форт Росс (бывшее русское поселение на побережье Северной Калифорнии, было основано в 1812 году – УНИАН), проложила человеку дорогу в космос и разбила самого страшного врага в истории человечества – фашизм.

Российский депутат уверен, что это единая цивилизация, которая имеет гораздо более серьезные корни, чем та, которая построена «вокруг фигур двух предателей и лузеров».