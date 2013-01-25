Дочь Тимошенко говорит, что повергла Европу в шок отчетом о матери
Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения заявляет, что руководители европейских структур шокированы событиями вокруг лидера “Батькивщины” и готовят скоординированные действия.
Об этом Е.Тимошенко заявила в интервью Deutche Welle.
В частности, по словам Е.Тимошенко, в Европе шокированы развитием событий вокруг ее матери и других деятелей украинской оппозиции и готовят скоординированный ответ.
Она заметила, что в Страсбурге встречалась с генсеком Совета Европы Торбйорном Ягландом, председателем ПАСЕ Клодом Жаном Миньйоном, докладчиками, Комитетом по предотвращению пыток и рассказала им о последних событиях вокруг ее матери, а также о ситуации с преследованием других политиков.
“Первой реакцией после этого отчета был шок. Они не ожидали настолько кардинального поворота событий, и это в то время, когда украинское руководство хочет представить какие-то позитивные изменения перед саммитом Украина-ЕС 25 февраля”, - сказала она.
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Е.Тимошенко утверждает, что, ввиду такого серьезного развития ситуации, “все сказали, что уже необходимо продумывать стратегию скоординированных действий”. “Уже понятно, что заявлениями или призывами эту ситуацию не исправить. Поэтому и мониторинговый комитет, и председатель ПАСЕ, и генеральный секретарь Совета Европы, и Комитет по предотвращению пыток – будут действовать скоординированно”, - отметила Е.Тимошенко.
По ее словам, до сессии Европарламента, в течение ближайших нескольких недель, «мы увидим их реакцию».
“Это будет серьезная реакция на нарушение прав людей, которые защищают демократию в Украине”, - сказала она.