В Госдепе США не знают, какое письмо Клинтон передали Тимошенко

Как сообщается на официальном сайте Государственного департамента США, об этом В.Нуланд заявила на брифинге в Вашингтоне (США) 22 января.

"У меня нет никакой информации о новом письме. Может быть, это то, что она отправляла некоторое время назад", - сказала В.Нуланд.

В то же время, представитель Госдепартамента напомнила, что ранее Х.Клинтон действительно направляла Ю.Тимошенко письмо со словами поддержки. "Администрация США длительное время высказывает свою озабоченность в связи с ее преследованием. Об этом Государственный секретарь заявляла публично еще год назад на Мюнхенской конференции по безопасности, и все время с тех пор", - добавила она.

"Мы продолжаем призывать правительство Украины придерживаться верховенства закона для всех своих граждан, чтобы освободить Ю.Тимошенко, и прекратить избирательное преследование", - заявила В.Нуланд.

Как сообщал УНИАН, 22 января официальный сайт Ю.Тимошенко сообщил, что посол США в Украине Джон Тэффт передал письмо, направленное Х.Клинтон на имя Ю.Тимошенко.

"Я с большой обеспокоенностью слежу за Вашей ситуацией, и хочу еще раз заверить, что Соединенные Штаты выступают за Ваше немедленное освобождение. Я надеюсь, что новый год принесет новые перспективы Вашего освобождения, и желаю Вам выздоровления", - цитировалось письмо Х.Клинтон.

Кроме того, как утверждалось, Госсекретарь США заверила, что "Соединенные Штаты остаются преданными идее помощи Украине в достижении ее цели превращения в современную и богатую европейскую демократию".