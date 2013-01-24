Бандеру в школьных тестах заменили на Щорса
Народный депутат Украины Вячеслав Кириленко направил официальный запрос министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику и в Украинский центр оценивания качества образования
В запросе констатируется недопустимость исключения имен украинских политических деятелей Степана Бандеры и Романа Шухевича из перечня лиц, о которых нужно знать при сдаче нынешнего теста по истории Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».
«Эта инициатива направлена на уничтожение национальной памяти украинского народа и непременно спровоцирует обострение противостояния в обществе», - отметил В.Кириленко.
Как сообщал УНИАН, 23 января ZIK сообщил, что имена политических деятелей С.Бандеры и Р.Шухевича Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины изъяло из перечня лиц, о которых нужно знать, чтобы сдать нынешнее независимое оценивание по истории Украины. Их имена заменили именами Николая Щорса и Юрия Пятакова.