Бандеру в школьных тестах заменили на Щорса

В запросе констатируется недопустимость исключения имен украинских политических деятелей Степана Бандеры и Романа Шухевича из перечня лиц, о которых нужно знать при сдаче нынешнего теста по истории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

«Эта инициатива направлена на уничтожение национальной памяти украинского народа и непременно спровоцирует обострение противостояния в обществе», - отметил В.Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 23 января ZIK сообщил, что имена политических деятелей С.Бандеры и Р.Шухевича Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины изъяло из перечня лиц, о которых нужно знать, чтобы сдать нынешнее независимое оценивание по истории Украины. Их имена заменили именами Николая Щорса и Юрия Пятакова.