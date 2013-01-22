Клинтон написала Тимошенко

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом идет речь в письме Х.Клинтон, переданном сегодня через посла США в Украине Джона Тэффта.

"Я с большой обеспокоенностью слежу за Вашей ситуацией, и хочу еще раз заверить, что Соединенные Штаты выступают за Ваше немедленное освобождение. Я надеюсь, что новый год принесет новые перспективы Вашего освобождения, и желаю Вам выздоровления", - написала Х.Клинтон, которая еще занимет должность госсекретаря (с 21 января этот пост выдвинут кандидатом Джон Керри).

Как госсекретарь США она заверила, что "Соединенные Штаты остаются преданными идее помощи Украине в достижении ее цели превращения в современную и богатую европейскую демократию".