Москаль требует расследовать все нарушения прав Тимошенко и Луценко

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий документ зарегистрирован 21 января, однако его текст там отсутствует.

В пресс-службе Г.Москаля УНИАН сообщили, что проектом постановления предусматривается поручить ВСК расследовать правомерность действий работников и должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, Государственной пенитенциарной службы Украины, других государственных органов, судей Печерского районного суда Киева, Апелляционного суда Киева, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в части нарушения конституционных прав и свобод Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, в том числе ограничения прав на надлежащую медицинскую помощь и другие действия, что создает угрозу их жизни.

Председателем ВСК, согласно документу, предлагается избрать Г.Москаля, заместителем председателя - народного депутата Украины Игоря Швайку (фракция «Всеукраинское объединение "Свобода" ).

Предусмотрено, что эта Временная следственная комиссия будет действовать, в случае ее создания, шесть месяцев.