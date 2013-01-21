В ближайшие два дня станет известна дата операции Луценко - жена

«Врачи пока делают все расширенные предоперационные анализы, которые позволят сделать вывод о том, можно ли через день-два готовить Луценко к операции, или можно переждать», - цитирует Ирину Луценко пресс-служба "Народной самообороны".

«Я пообщалась с лечащим врачом, с хирургом, с другими медиками, которые отвечают за лечение и трактовки результатов анализов. Именно функции печени вызывают у них серьезное беспокойство. Поэтому завтра-послезавтра будут проводиться анализы на ее способность сворачивать кровь. Соответственно, после этого будет понятно: будет ли делаться операция в течение недели, или нужно подлечить печень и довести ее до нормального состояния и отсрочить операцию. Все будет зависеть от завтрашнего-послезавтрашнего дня», - отметила Ирина Луценко.

Защитник экс-министра также выразила уверенность, что Луценко не будут перевозить в Лукьяновское СИЗО, а оставят в клинике для прохождения полного предоперационного обследования.

«Больше всего я боюсь за то, как муж будет отходить от операции. Если бы человек был на свободе, ежемесячно его можно было бы привезти на обследование, на консультацию с хирургами. Но Луценко снова бросят на нары. А ожидать послеоперационного лечения в пределах колонии не приходится », - отметила Ирина Луценко.