Мороз: Наша Украина встала на путь СДПУ(о)

Если «Наша Украина» хочет ставить на первое место вопрос об удовлетворении бизнесовых интересов определенных своих представителей, тогда ей «очевидно нужно искать другие конфигурации в коалиции». Об этом заявил лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ в интервью журналистам.

«Я хорошо знаю, что «Наша Украина» на этот счет давно ведет переговоры (речь идет о переговорах с Партией регионов Украины – УНИАН) с разрешения Президента Украины», - отметил А.МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер социалистов подчеркнул, что больше всего его удивляют комментарии по поводу вчерашней ситуации, которая сложилась в переговорном процессе между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, «поскольку он не один раз заявлял, что не является субъектом переговоров, и что его не нужно принимать во внимание в таком смысле».

А.МОРОЗ сообщил, что все прекрасно осознают, что «олицетворением «Нашей Украины» является почетный председатель партии - Президент Украины». «И очевидно, он должен привести в чувства кое-кого из своих однопартийцев, для которых бизнесовый интерес и возможность через инструменты власти больше весит, чем интересы государства и стабильность во власти». – отметил лидер СПУ.

По его словам, на сегодня в окружении В.ЮЩЕНКО есть «новые так называемые антикризисные менеджеры, как это было и при Президенте Леонида КУЧМЕ». Он отметил, что от них не было сигналов в направлении создания коалиции. «И до последнего времени проводилась концепция, как найти крайнего в том, чтобы показать, что коалиция не может быть создана в формате этих политических сил (речь идет о «Нашей Украине», БЮТ и СПУ – УНИАН)», – акцентировал А.МОРОЗ.

По его словам, СПУ настаивает на том, чтобы был сбережен баланс власти. Он подчеркнул, что «Наша Украина» уже представлена во власти Президентом В.ЮЩЕНКО, БЮТ будет представлена премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, а представитель СПУ должен был бы стать председателем Верховной Рады.

А.МОРОЗ отметил, что СПУ пошла на встречу Президенту, чтобы «вне квоты распределялись должности министра обороны, министра иностранных дел, председателя НБУ, руководителя СБУ и губернаторов областей». «Оказывается, что и это не устраивает, оказывается, и этого мало, оказывается, что партия, которая взяла 13-14 процентов на выборах, должна выполнять руководящие функции так же, как это выполняла СДПУ(о), в свое время взяв 6 процентов поддержки в населения», - сказал лидер СПУ. Он отметил, что «это абсолютно неправильно».

А.МОРОЗ считает, что сегодня речь идет о распределении портфелей и это очень «беспокоит конкретных людей в «Нашей Украине» как инструмент удовлетворения своих бизнесовых интересов».