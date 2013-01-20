Завтра суд начнет рассмотрение жалобы Кабмина по долгам ЕЭСУ

Высший хозяйственный суд в понедельник, 21 января, рассмотрит кассационную жалобу Кабинета министров на определение Апелляционного хозяйственного суда Киева, который оставил в силе решение о выплате правительством долгов корпорации ”Единые энергетические системы Украины” перед Министерством обороны РФ в размере более 3 млрд грн.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, судебное заседание должно начаться в 10.00.

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Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство.

Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь, представитель ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются государственной гарантией, а ЕЭСУ не смогла выполнить поставки в полном объеме из-за давления со стороны государственных органов Украины.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате долгов.

17 декабря Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.