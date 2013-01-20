Оппозиция завтра отправит молодежь пикетировать Банковую
12:32, 20 января 2013Политика
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В понедельник, 21 января, в 12.00, возле Администрации Президента Украины представители ряда молодежных организаций проведут акцию «Геть політичних збоченців!».
Завтра молодые оппозиционеры пойдут выгонять «политических извращенцев»
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», молодежь намерена огласить Президенту Виктору Януковичу свои требования относительно выполнения условий объявленной экс-премьером Юлией Тимошенко акции неповиновения, немедленного прекращения политических репрессий, фальсификации новых уголовных дел, а также освобождения Ю.Тимошенко, Юрия Луценко и других политических узников.
В акции примут участие ВМОО «Батькивщина молодая», ВОО «Молодой Народный Рух», молодежное крыло «Фронту змін», другие общественные организации, студенты и молодежь Киева.
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