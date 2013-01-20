Оппозиция завтра отправит молодежь пикетировать Банковую

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», молодежь намерена огласить Президенту Виктору Януковичу свои требования относительно выполнения условий объявленной экс-премьером Юлией Тимошенко акции неповиновения, немедленного прекращения политических репрессий, фальсификации новых уголовных дел, а также освобождения Ю.Тимошенко, Юрия Луценко и других политических узников.

В акции примут участие ВМОО «Батькивщина молодая», ВОО «Молодой Народный Рух», молодежное крыло «Фронту змін», другие общественные организации, студенты и молодежь Киева.