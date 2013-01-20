Фесенко говорит, что Янукович может и не отдать премьерство Арбузову

Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Хотя я сам являюсь сторонником версии передачи власти Арбузову, но не исключаю, что может сложиться и нестандартная ситуация», - отметил политолог в комментарии Тиждень.ua.

Эксперт отметил, что «Азаров очень опытный политик», который не будет конфликтовать с Арбузовым.

«Но, если Азаров будет видеть реальные ошибки Арбузова, если он увидит, что Арбузов, скажем так, делает неправильные движения, в конце концов может вызвать сомнение у президента - а готов ли этот молодой чиновник стать премьер-министром? Тогда Азаров просто не будет делать лишних движений», - уверен политолог.

«Он не будет интриговать. Точно не будет публично выступать против Арбузова. А вот незаметно продемонстрировать, что первый вице-премьер не готов стать мощным премьером, Азаров может. И тогда неизвестно, как может произойти», - говорит Фесенко.

«Тогда может случиться так, что в духе своего политического стиля Янукович не будет спешить с проведением акции преемництва, т.е. передачи власти от Азарова к Арбузову. И процесс может затянуться», - считает эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, проблем Арбузову может добавить и определенное невосприятие его в Верховной Раде.