Власенко: Батькивщина должна требовать встречи с Януковичем

Фракция "Батькивщина" должна потребовать встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг Юлии Тимошенко.

Об этом в эфире ТВi заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

"Фракция должна требовать встречи с Януковичем", - сказал Власенко.

При этом подчеркнул он, встреча должна состояться не в узком формате, а в широком, с участием всех депутатов.

"Встреча должна происходить не так как он хочет - вот этот человек придет и мы поговорим. Встреча с фракцией должна быть с фракцией и мы будем задавать ему жесткие вопросы, которые ему неприятны", - сказал С.Власенко.