Власенко: Батькивщина должна требовать встречи с Януковичем
20:19, 18 января 2013Политика
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Власенко считает необходимым, чтобы фракция "Батькивщина" потребовала встречи с Президентом относительно событий вокруг Тимошенко.
Сергей Власенко призывает соратников к действию
Фракция "Батькивщина" должна потребовать встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг Юлии Тимошенко.
Об этом в эфире ТВi заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.
"Фракция должна требовать встречи с Януковичем", - сказал Власенко.
При этом подчеркнул он, встреча должна состояться не в узком формате, а в широком, с участием всех депутатов.
"Встреча должна происходить не так как он хочет - вот этот человек придет и мы поговорим. Встреча с фракцией должна быть с фракцией и мы будем задавать ему жесткие вопросы, которые ему неприятны", - сказал С.Власенко.
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