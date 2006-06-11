В Варшавском гей-параде участвовали политики

В субботу в польской столице впервые состоялся легальный „Парад равенства“. В пестрой манифестации центральными улицами приняли участие представители сексуальных меньшинств, политики и художники из Польши и нескольких стран Европы. В отличие от предыдущих лет, на гомосексуалистов, лесбиянок , „зеленых“ и представителей левых группировок никто не нападал.

Как сообщает "Немецкая волна", от марша представителей нетрадиционной сексуальной ориентации ожидали возможных столкновений со сторонниками ультраправых организаций, которые запланировали альтернативное шествие в центре города. Поэтому три тысячи участников „Парада равенства“ на протяжении четырех часов находились под надзором двух тысяч полицейских. К счастью, обошлось без столкновений, если не принимать во внимание несколько яиц, которые бросили в демонстрантов. Избежать столкновений удалось лишь благодаря вмешательству вице-премьера, лидера правой партии „Лига польских семей” Романа Гертиха. Накануне „марша против гомофобии“ Гертих обратился к представителям молодежного крыла своей партии с просьбой отказаться от „Марша традиции и культуры”. На митинге после „Парада равенства“ представители партий левого направления из Польши и Германии говорили о толерантности, европейских ценностях и правах человека. В то же время Роман Гертих выразил сожаление, что столичная власть дала согласие на „пропаганду гомосексуализма“ и поставил в пример нынешнего президента Леха Качинского, который, будучи мэром Варшавы, запретил подобную манифестацию