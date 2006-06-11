Жириновский может стать Президентом России

Лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ готов участвовать в выборах Президента России в 2008 году.

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», В.ЖИРИНОВСКИЙ сказал, что в случае проведения свободных выборов, без поддержки нынешним Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ одного из кандидатов, у него есть шанс на победу.

В.ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что ни первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ни вице-премьер, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ не будут преемниками нынешнего Президента России.

Лидер ЛДПР также считает, что В.ПУТИН не пойдет на третий президентский срок.