Жириновский может стать Президентом России
13:49, 11 июня 2006Политика
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Если Путин устанет
Лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ готов участвовать в выборах Президента России в 2008 году.
Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», В.ЖИРИНОВСКИЙ сказал, что в случае проведения свободных выборов, без поддержки нынешним Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ одного из кандидатов, у него есть шанс на победу.
В.ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что ни первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ни вице-премьер, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ не будут преемниками нынешнего Президента России.
Лидер ЛДПР также считает, что В.ПУТИН не пойдет на третий президентский срок.
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