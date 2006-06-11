Кто с кем будет играть сегодня на ЧМ-2006

На Чемпионате мира по футболу в Германии сегодня будет сыграно три матча.

Как сообщает радио «Свобода», в группе "С" футболисты Сербии и Черногории сыграют со сборной Нидерландов. В группе "Д" - две встречи: Мексика - Иран и Ангола - Португалия.

Вчера на чемпионате футболисты Англии обыграли сборную Парагвая 1:0, аргентинцы победили команду Кот д`Ивуара 2:1, а сборные Швеции и Тринидада и Тобаго сыграли вничью - 0:0.