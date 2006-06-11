Кто с кем будет играть сегодня на ЧМ-2006
13:41, 11 июня 2006Политика
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Игры будут проходить в двух группах
На Чемпионате мира по футболу в Германии сегодня будет сыграно три матча.
Как сообщает радио «Свобода», в группе "С" футболисты Сербии и Черногории сыграют со сборной Нидерландов. В группе "Д" - две встречи: Мексика - Иран и Ангола - Португалия.
Вчера на чемпионате футболисты Англии обыграли сборную Парагвая 1:0, аргентинцы победили команду Кот д`Ивуара 2:1, а сборные Швеции и Тринидада и Тобаго сыграли вничью - 0:0.
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