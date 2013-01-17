Королевская уже ломает голову, как побороть зарплаты в конвертах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наталья Королевская заявила, выступая на заседании комитета по экономическим реформам с участием президента Виктора Януковича.

«Одним из направлений решения этой проблемы может стать оптимизация начисления единого социального взноса и налога на зарплату, которые сейчас в совокупности достигают 69%», - отметила Н.Королевская, уточнив, что именно высокие ставки налогов создают условия для уплаты зарплаты в конвертах.

Кроме того, Н.Королевская сказала, что система предоставление социальных льгот работает в ручном режиме, где максимально присутствует человеческий фактор.

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В связи с этим министерство разрабатывает планы по переходу на предоставление адресной помощи с учетом получаемых населением доходов.

«Это позволит максимально эффективно использовать бюджетные деньги и начислять виды социальной помощи именно тем, кто в них нуждается», - сказала она.

Министр добавила, что пока перейти на адресное предоставление социальной помощи нуждающимся не представляется возможным из-за отсутствия единой информационной базы для начисления пенсий и предоставления различных видов соцпомощи.

Всего из бюджета, по словам министра, на предоставление льгот и компенсации населению расходуется свыше 55 млрд грн.

Н.Королевская также сообщила, что из 20,4 млн занятого населения уплачивают взносы в Пенсионный фонд лишь 16,4 млн работающих граждан.

"Из них - 2,4 млн получают ниже минимальной заработной платы и еще 3 млн — меньше двух тысяч", - добавила она.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2012 году вице-премьер-министр социальной политики Сергей Тигипко также высказывался о необходимости снижения единого социального взноса, однако этого не произошло.

Осенью Верховная Рада приняла закон, предусматривающий подход к определению пропорций распределения единого соцвзноса.

Согласно закону, на общеобязательное государственное пенсионное страхование идет 85,53 % единого взноса. На общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 5,09 %; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности - 3,64 %; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, связанными с похоронами, - 5,74 %.