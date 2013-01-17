Врачи больницы Тимошенко вышли на молчаливую акцию

Как передает корреспондент УНИАН, 16 врачей ЦКБ “Укрзализныци” спустились на первый этаж к журналистам, некоторое время постояли молча, после чего заведующий реанимационным отделом Юрий Федоров сказал, что врачи таким образом молча протестуют против ситуации, сложившейся в медицинском учреждении в связи с постоянными визитами к Ю.Тимошенко народных депутатов и других посторонних лиц.

“Мы вышли на молчаливую акцию, чтобы обратить внимание на ситуацию. Постоим молча. Мы бы хотели, чтобы другие граждане страны имели возможность нормально лечиться и чтобы их жизнь не подвергалась опасности при нарушении охранного режима больницы”, - сказал Ю.Федоров.

Председатель профкома больницы Игорь Харченко отметил, что на протяжении всех месяцев пребывания Ю.Тимошенко в ЦКБ “Укрзализныци” “больницу лихорадит”.

По его словам, врачи учреждения все время находятся под психологическим прессингом, пациенты больницы также чувствуют дискомфорт.

“Последние девять месяцев наш коллектив лихорадит, психологический прессинг достиг апогея. Мы хотим, чтобы работа больницы вернулась в нормальное русло. Больница превратилась в арену политических разборок, а мы стали заложниками этой ситуации”, - сказал И.Харченко.

Главный врач ЦКБ “Укрзализныци” Михаил Афанасьев отметил, что в связи с пребыванием в больнице посторонних лиц возникает лишнее психологическое напряжение, которое не способствует реабилитации других пациентов.

Постояв некоторое время молча, врачи разошлись по своим рабочим местам.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

8 января 2013 года Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточную охрану в палате и мужчин-надзирателей.

16 января в ЦКБ “Укрзализныци” прибыли на свидание народные депутаты Украины Александра Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюз, которые присоединились к ее акции гражданского неповиновения и провели в помещении больнице всю ночь.

Вместе с депутатами на 9-й этаж больницы вечером 16 января прошли журналисты.

Около 20.00 главный врач ЦКБ «Укрзализныци» М.Афанасьев попросил журналистов покинуть помещение медицинского учреждения. «Это все-таки отделение реанимации. Здесь находятся тяжелобольные, когда здесь устраиваются акции, особенно если это шумные акции, то это крайне негативно для этих пациентов», - отметил главврач. Он также добавил, что после 20.00 в это помещению можно попасть только через приемное отделение. По словам М.Афанасьева, в 22.00 в медицинском учреждении наступает отбой.