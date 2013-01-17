«Батькивщина» угрожает всеукраинской акцией неповиновения

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Объединенная оппозиция «Батькивщина» выражает свою солидарность и полностью поддерживает действия своих политических соратников – народных депутатов Александры Кужель, Людмилы Денисовой и Татьяны Слюз, которые присоединились к акции гражданского неповиновения Юлии Тимошенко.

Их мужественный поступок уже продемонстрировал всей Украине и миру, что никто не имеет права безнаказанно и цинично издеваться над женщинами и их достоинством, даже если они находятся в заключении и являются политическими оппонентами нынешнего преступного и антиукраинского режима Януковича», - отмечается в заявлении.

«Батькивщина» требует от власти немедленно выполнить все требования участников акции гражданского неповиновения: прекратить «незаконное видеонаблюдение в палате Юлии Тимошенко, отстранить мужчин от видеонаблюдения, прекратить постоянные унизительные личные обыски и осмотры, обеспечить законное право лидера оппозиции на телефонные звонки. Выполнение этих требований должно распространяться не только на Юлию Тимошенко, но и на всех женщин, находящихся в заключении».

В противном случае Объединенная оппозиция «Батькивщина» по всей Украине организует массовые акции гражданского неповиновения и солидарности с Ю.Тимошенко и женщинами-депутатами, которые присоединились к ней.

«Мы также обращаемся ко всем международным организациям, ОБСЕ, ЕС, Европарламенту, ПАСЕ с требованием дать надлежащую оценку грубому нарушению прав и свобод женщин-заключенных в Украине, в частности, прав и свобод лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко», - отметили в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточную охрану в палате и мужчин-надзирателей.

Вчера, 16 января, народные депутаты Украины от оппозиции А.Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз прибыли в больницу и заявили, что будут оставаться вместе с Ю.Тимошенко, пока ее требования не будут удовлетворены.