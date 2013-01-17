«Батькивщина» угрожает всеукраинской акцией неповиновения

12:18, 17 января 2013
Политика
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Объединенная оппозиция «Батькивщина» обещает организовать акции гражданского неповиновения по всей Украине, если власть не выполнит требования Юлии Тимошенко.

«Батькивщина» требует от власти немедленно выполнить все требования участников акции гражданского неповиновения

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Объединенная оппозиция «Батькивщина» выражает свою солидарность и полностью поддерживает действия своих политических соратников – народных депутатов Александры Кужель, Людмилы Денисовой и Татьяны Слюз, которые присоединились к акции гражданского неповиновения Юлии Тимошенко.

Их мужественный поступок уже продемонстрировал всей Украине и миру, что никто не имеет права безнаказанно и цинично издеваться над женщинами и их достоинством, даже если они находятся в заключении и являются политическими оппонентами нынешнего преступного и антиукраинского режима Януковича», - отмечается в заявлении.

«Батькивщина» требует от власти немедленно выполнить все требования участников акции гражданского неповиновения: прекратить «незаконное видеонаблюдение в палате Юлии Тимошенко, отстранить мужчин от видеонаблюдения, прекратить постоянные унизительные личные обыски и осмотры, обеспечить законное право лидера оппозиции на телефонные звонки. Выполнение этих требований должно распространяться не только на Юлию Тимошенко, но и на всех женщин, находящихся в заключении».

В противном случае Объединенная оппозиция «Батькивщина» по всей Украине организует массовые акции гражданского неповиновения и солидарности с Ю.Тимошенко и женщинами-депутатами, которые присоединились к ней.

«Мы также обращаемся ко всем международным организациям, ОБСЕ, ЕС, Европарламенту, ПАСЕ с требованием дать надлежащую оценку грубому нарушению прав и свобод женщин-заключенных в Украине, в частности, прав и свобод лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко», - отметили в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточную охрану в палате и мужчин-надзирателей.

Вчера, 16 января, народные депутаты Украины от оппозиции А.Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз прибыли в больницу и заявили, что будут оставаться вместе с Ю.Тимошенко, пока ее требования не будут удовлетворены.

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