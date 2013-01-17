Левочкин: каждый, кто обратился к Президенту, должен получить ответ

Об этом сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин в интервью агентству «Интерфакс-Украина», сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Оптимизация структуры Администрации призвана обеспечить выполнение ряда ключевых задач, определенных Президентом Украины. Во-первых, это реализация его социальных инициатив. Во-вторых, повышение эффективности коммуникаций главы государства с обществом. И, в-третьих - развитие гуманитарных и социальных аспектов работы государственной власти», - рассказал С.Левочкин.

В частности, он отметил, что принято решение усилить работу Главного управления по вопросам реформирования социальной сферы и Управление по вопросам обращений граждан.

По словам главы Администрации, количество граждан, обратившихся к Президенту Украины, возросло с 213 тыс. 29 в 2009 году до 766 тыс. 806 в прошлом, при том, что штат управления по работе с обращениями граждан в 2009 году был 34 человека, а в 2012 году - 27.

«Каждый, кто обратился, должен получить ответ», - подчеркнул он.

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С.Левочкин сообщил, что для повышения качества работы с обращениями граждан Украины к главе государства Управление по вопросам обращений граждан вошло в подчинение заместителю главы Администрации Президента Сергею Ларину, который также занимается вопросами региональной и кадровой политики.

По словам С.Левочкина, под руководством С.Ларина будет и Главное управление по общественно-политическим вопросам.

Кроме того, по его словам, чтобы улучшить информированность граждан о деятельности главы государства и Администрации Президента Украины, отдельные подразделения объединены в Главное управление пресс-службы и коммуникаций.