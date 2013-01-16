Януковичу оптимизируют администрацию, увеличив количество ее служащих

Оптимизация структуры Администрации Президента приведет к незначительному увеличению ее численности без увеличения затрат на содержание.

Об этом сказал Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин в интервью агентству «Интерфакс-Украина», сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Непосредственно Главе Администрации Президента Украины подчинено Главное государственно-правовое управление. По изменениям я также хочу отметить то, что создается Главное управление по вопросам гуманитарного развития. Насегодня должность руководителя этой структуры является вакантной, хотя в ближайшее время Президент планирует утвердить кандидатуру на эту должность», - сказал С.Левочкин.

По его словам, недавно назначенный на должность Советника Президента Игорь Калинин будет курировать работу Главного управления по вопросам безопасности и обороны и Главного управления по вопросам деятельности правоохранительных органов. Также С.Левочкин сообщил, что И.Калинин 16 января 2013 назначен Президентом Украины председателем Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.

«Все вышеперечисленные изменения приведут к незначительному, в пределах 5%, увеличению численности АПУ, без увеличения затрат на ее содержание. Вобщем оптимизация структуры Администрации призвана соответствовать тем общественно-политическим задачам, которые стоят сегодня перед обществом и властью в Украине», - резюмировал Глава Администрации Президента Украины.