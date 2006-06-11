Немецким полицейским разрешили раздевать фанатов

Немецкая полиция получила право раздевать фанатов.

Саарбрюкенский административный суд разрешил полицейским раздевать болельщиков перед входом на стадионы, если они считают нужным применение этой меры, сообщает спецпроект DW-World, посвященный чемпионату мира по футболу.

Прецедентом послужила жалоба 16-летней болельщицы дрезденского "Динамо", которая рассказала, что полицейские заставили ее раздеться донага, чтобы убедиться, что она не пронесет на стадион запрещенные предметы.

Представители полиции объяснили свои действия тем, что в их практике уже были случаи, когда фанаты, преимущественно девушки, проносили на стадион оружие и пиротехническую продукцию. Суд признал действия полицейских правомочными и обоснованными.

Адвокат Свен Шелленберг, который представлял в суде интересы потерпевшей, намерен оспорить решение Саарбрюкенского суда в вышестоящих инстанциях. По его мнению, данное решение является оскорблением всех мирных болельщиков.

Lenta.ru