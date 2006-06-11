82-летняя американка получила диплом Гарварда
13:13, 11 июня 2006Политика
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Она никогда не чувствовала себя самой старшей в группе
82-летняя американка получила диплом Гарвардского университета.
Как передает РИА «Новости», миссис МАКНИЛ 25 лет работала в администрации университетского центра здоровья. На занятия она ходила в течение 20 лет, получение степени бакалавра искусств заняло у нее 9 из них.
Сама выпускница заявила журналистам, что никогда не чувствовала себя самой старшей в группе, так как хорошо вписывается в любой коллектив. Кстати, старейшей выпускницей в истории Гарварда считается Мэри ФАЗАНА, которой 89 лет.
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