Люди отравились газом в бассейне на курорте

В центральную районную больницу Миргорода Полтавской области из санатория имени Н.Гоголя госпитализированы три человека (жители Киева, Смоленска и Краснограда) с признаками отравления неизвестным газом при проведении плановых занятий в бассейне.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни - средней степени тяжести. Причина отравления устанавливается. По факту происшествия проводится расследование. Ситуация находится на контроле Управления МЧС Украины в Полтавской области.