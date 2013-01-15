Адвокатов-совместителей могут лишить права на адвокатскую деятельность

Об этом говорится в обращении главы Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Валентина Загария переданном УНИАН.

«Обращаем Ваше внимание, что согласно части третьей раздела Х «Переходные положения »Закона Украины« Об адвокатуре и адвокатской деятельности » 13 ноября 2012 года истек срок уведомления о существовании обстоятельств несовместимости адвокатами, которые сейчас занимают должности или осуществляют деятельность, несовместимую с деятельностью адвоката.

Согласно части третьей раздела Х «Переходные положения» Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокаты в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Закона должны письменно уведомить квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры по месту получения свидетельства о существовании обстоятельств несовместимости », -говорится в сообщении.

Председатель комиссии также напомнил, что согласно части 2 статьи 7 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в случае возникновения обстоятельств несовместимости, адвокат в трехдневный срок со дня возникновения таких обстоятельств должен подать в совет адвокатов региона по адресу своего рабочего места заявление о приостановлении адвокатской деятельности, а согласно пункту 1 части второй статьи 34 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», совершение адвокатом данного дисциплинарного проступка является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

В случае нарушения норм, касающихся требований несовместимости, на адвоката накладывается дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью.