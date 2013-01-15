Тюремщики говорят, что от нардепов в туалете никто из них не прятался

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Пресс-служба пенитенциарного ведомства заявляет, что Государственная пенитенциарная служба Украины откровенно возмущена поведением народных депутатов Украины от оппозиции, которые вчера, 14 января, в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» продемонстрировали свое поведение и отношение к персоналу как ЦКБ, так и исправительной колонии, что не делает чести ни их мандатам, ни им, как личностям», - сказано в документе.

ГПтС отмечает, что от народных депутатов ни один сотрудник пенитенциарной службы и непосредственно исправительной колонии не скрывался и не убегал.

«Сами депутаты получили исчерпывающую информацию относительно условий содержания осужденной Ю.Тимошенко и неоднократно общались непосредственно с начальником Качановской исправительной колонии. Начальником учреждения И.Колпащиковым был дан письменный ответ и исчерпывающие устные разъяснения и самой осужденной Ю.Тимошенко относительно законности установления камер видеонаблюдения (непосредственно в палате осужденной установлены только 3 видеокамеры, другие – находятся вне пределов помещения пребывания Ю. Тимошенко)», - отметили в пресс-службе ГПтС.

Ведомство расценивает заявления, которые прозвучали в адрес Игоря Колпащикова от народных депутатов, во-первых: как неправдивые, а во-вторых: «они в очередной раз свидетельствуют об отсутствии чести, достоинства и морали у людей, которые ради политического пиара готовы не только на оскорбление человека при выполнении им государственных задач, но и на штурм реанимационного отделения медицинского заведения, где находятся тяжелобольные пациенты».

ГПтС Украины отдельно информирует, что согласно заявлению осужденной Ю.Тимошенко в рамках действующего законодательства сегодня, 15 января, ей предоставлено право краткосрочного свидания с народными депутатами Украины (женщинами), проведение которого запланировано после завершения реабилитационных процедур осужденной, которые сегодня она опять начала принимать.

Как сообщал УНИАН, 14 января в Центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове, где находится Ю.Тимошенко, прибыли народные депутаты от оппозиции Александр Бригинец, Сергей Пашинский, Андрей Павловский, Андрей Шевченко.

Сегодня, 15 января, А.Бригинец заявил, что народным депутатам не дают возможности осмотреть условия пребывания экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в колонии и больнице «Укрзализныци».