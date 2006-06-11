Американские военные покидают Украину

Американский инженерно-строительное подразделение в составе 225 человек покидают Украину.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь командования украинских ВМС, подполковник Владимир БОВА.

По его словам, сегодня в 9.30 первая часть американских резервистов (около 100 человек), прибывших в Украину для подготовки Старокрымского полигона ВМС Украины к военным учениям «Си Бриз-2006», отправилась в Симферопольский аэропорт. Завтра утром собирается отбыть из Украины вторая часть подразделения.

Как сообщал УНИАН, сегодня завершился срок призыва американских резервистов, который продолжался две недели. Как было запланировано, сегодня они возвращаются в США.

В.БОВА также сказал, что в случае положительного голосования Верховной Рады Украины 14 июня по вопросу предоставления разрешения на проведение международных военных учений в Крыму американские строители могут вернуться в Крым для проведения подготовительной работы, но в другом составе.

По словам В.БОВЫ, сегодня в Феодосию из Севастополя, чтобы попрощаться с американскими резервистами, прибыл командующий ВМС Украины контр-адмирал Игорь ТЕНЮХ. В своем выступлении перед американцами он поблагодарил их за сотрудничество, подчеркнув, что оно является многолетним: стороны уже неоднократно проводили совместные учения как на территории Украины, так и на территории США.

И.ТЕНЮХ выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжаться и углубляться. Американские военнослужащие встретили эти слова бурными аплодисментами, сказал подполковник В.БОВА.

Он добавил, что американская сторона в лице пресс-атташе Посольства США в Украине Бренда БАЙЕРА, который сейчас находится в Феодосии, выразила сожаление по поводу того, что не удалось завершить совместный украинско-американский проект по усовершенствованию учебно-материальной базы Старокрымского полигона, который в дальнейшем украинская сторона планировала использовать не только во время учений «Си бриз», но и для проведения занятий по боевой подготовке и подготовке миротворческих подразделений.

Как также сообщил пресс-секретарь командования ВМС Украины, доставленный американским судном груз остается в порту Феодосии, относительно него продолжаются таможенные процедуры, «работают таможенники, представители брокерской фирмы».

Колонну с американскими резервистами под возгласы: «Ура!», «Янки – гоу хоум!» провожали с территории военного санатория Министерства обороны Украины собравшиеся за его воротами около 150-200 человек - народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады АРК, депутаты Феодосийского городского совета, местные жители и представители ряда политических сил из других регионов Украины.