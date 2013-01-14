Оппозиция устала от голосований в Раде по упрощенной процедуре

Как сообщили УНИАН в пресс-службе одного из лидеров «Батькивщины», председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Николая Томенко, сегодня во время встречи с журналистами он сказал: «Все мы стали свидетелями позора, который страна пережила при рассмотрении вопроса о назначении председателя Национального банка. Я не знаю ни одного парламента в мире, где бы кандидат на должность председателя Национального банка получил 2 минуты для доклада, а затем «с барского плеча» прибавили еще минуту и никто из депутатов не смог задать ему ни одного вопроса».

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По словам Н.Томенко, вместо этого кандидат должен был бы сделать доклад и рассказать о стратегии деятельности НБУ, а затем депутаты должны были обсудить ее и принять решение.

Как сказал Н.Томенко, теоретически, постановления могут рассматриваться по короткой процедуре по инициативе 150 депутатов.

В то же время, отметил он, решения, касающиеся кадровых вопросов и ключевых законопроектов, которые хотят рассматривать по сокращенной процедуре, должны принимать 226, а не 150 депутатов.

«Батькивщина» готова поддержать сокращенную процедуру рассмотрения законопроектов, если там рассматривается только техническая норма, но если это касается серьезного законопроекта, то это должна быть полная процедура рассмотрения и это должна быть серьезная дискуссия», - отметил Н.Томенко.

Также, по его мнению, это поможет и в вопросе персонального голосования, ведь каждый депутат сможет рассчитать свое время, что при сокращенной процедуре рассмотрения 5-8 минут невозможно.

«Поэтому, сегодня оппозиция будет бороться за ликвидацию Верховной Радой «сокращенной процедуры» и будет инициировать в парламенте внесение изменений в регламент об урегулировании вопросов голосования по сокращенной процедуре», - сообщил Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, Н.Томенко заявил, что представители оппозиции обратятся в Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента относительно незаконного решения о назначении Игоря Соркина на должность председателя НБУ в связи с неперсональным голосованием депутатов.