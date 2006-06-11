Аргентина удержала победу над Кот д`Ивуаром

Сборная Аргентины обыграла Кот д`Ивуар (2:1) в последнем матче субботы на ЧМ-2006. После первых 45 минут счет был 2:0 в пользу южноамериканцев. Первый гол на 24-й минуте забил форвард "Челси" Эрнан Креспо.

Он лучше других сориентировался в штрафной площади ивуарийцев после подачи штрафного. Африканцы на доли секунды оставили мяч без присмотра, и Креспо хватило этого времени, чтобы открыть счет.

Незадолго до перерыва второй мяч забил Хавьер Савиола. Миниатюрному нападающему понадобилось всего одно касание, чтобы превратить разрезающий пас Хуана Романа Рикельме в гол – 2:0.

Второй тайм проходил в обоюдных атаках, но аргентинцы играли с учетом своего преимущества в два мяча. Кот д`Ивуар сумел забить свой первый мяч на первенствах планеты - на 82-й минуте отличился настойчивый Дидье Дрогба. Однако в концовке южноамериканцы хладнокровно разбили игру на эпизоды и довели ее до победы - 2:1.

Сегодня, 11 июня, в группе С состоится второй матч между сербами и голландцами (15:50). Кроме того, свои встречи проведут команды из квартета D: Мексика сыграет с Ираном, а Ангола с Португалией

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