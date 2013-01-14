Луценко назвал самого богатого украинца «консервой» Януковича

Заключенный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что после назначения нового правительства олигархи остались не у дел и всю полноту ответственности несет «семья».

Об этом пишет российский журнал «Огонек», корреспондент которого встретился с Ю.Луценко в Менской исправительной колонии №91.

В частности, в репортаже отмечается, что Ю.Луценко считает, что «если раньше уголовное дело за совершенное в стране можно было возбуждать не только в отношении главы государства, но и "олигархических групп, делившихся с Януковичем", то после формирования второго состава олигархи остались не у дел и всю полноту ответственности несет «семья». Впрочем, одного из бизнесменов - Рината Ахметова - считает экс-министр, Виктор Янукович отдалять от себя не будет. Во всяком случае, до 2015 года. Ю.Луценко называет самого богатого украинца «консервой». В том смысле, что он собирает, «консервирует» деньги для политических нужд Президента».

“Ю.Луценко занимается склеиванием конвертов. Его заявление о переводе в столярный или слесарный цеха руководство колонии не удовлетворило. Еще в домике для передач мы могли ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции - иконы, нарды, почему-то булавы, мангалы, каминные щипцы... Уже пройдя контроль, понимаешь - решетки и ворота заключенные также куют себе сами. Так что заработать бывшему министру не дают - за три месяца пребывания в Менской колонии он получил 50 грн. Правда, тратить их тут особо негде: магазин на территории колонии беден ассортиментом, сок да колбаса. Конкуренцию книгам составляет телевизор. Он показывает всего несколько каналов, и единственное, что смотрит Ю.Луценко, - выпуск новостей. "Все остальное время идет какая-то бредятина...Эти сериалы, как их там... "котики", "спасатели". Это все как бы из жизни ментов, но жизнь не настоящая, карикатура. Да еще и с двуглавым орлом. Но сокамерникам нравится", - сетует экс-глава МВД”.

Кроме того, отмечается в статье, Ю.Луценко пытался донести до лидеров оппозиции, и прежде всего до Арсения Яценюка и Виталия Кличко тезис “про востребованность обществом героя, живущего ради справедливости, разухабистого, ироничного, самостоятельно устанавливающего правила”. При этом с лидером “Свободы” Олегом Тягныбоком экс-министр связь не поддерживает, поскольку не понимает, как в XXI веке можно убеждать людей в правоте тезиса о необходимости соблюдения национального признака при распределении должностей. О.Тягныбок, впрочем, тоже не стремится к общению, отмечается в статье.

Об экс-премьере Юлии Тимошенко бывший руководитель МВД Украины отзывается уважительно, отдавая ей должное.

При этом отмечается, что журналисты за возможность пообщаться с Ю.Луценко заплатили в кассу колонии некоторую сумму денег. «Свидание с Ю.Луценко обошлось в 12 грн - по 4 гривни за каждый час общения. Оплату принимают в кассе - над ней висят портреты Президента Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова»,- отмечается в статье.