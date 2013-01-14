УДАР обжалует в суде решения ВР, принятые «пианистами»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил лидер партии, народный депутат Виталий Кличко.

“Если человек не приходит на работу... Есть все основания, чтобы его уволить”, - сказал он. По словам лидера «Удара», в парламенте есть много депутатов, которые реализуют такую позорную практику.

В.Кличко заявил, что «УДАР» сделает все, чтобы прекратить практику «пианизма» в парламенте. Он сообщил, что партия обжалует принятые с помощью голосования чужими карточками решения ВР.

По словам В.Кличко, представители оппозиции, в частности, во время голосования за увольнение и назначение председателя НБУ, находились в секторе партии власти и зафиксировали довольно много нарушений Конституции и регламента ВР.

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В целом, отметил В.Кличко, представители «Удара» насчитали как минимум 20 депутатов, которые не только не присутствовали в стенах парламента, а вообще находились за рубежом.

«Представители «Удара» из всех регионов Украины подают иски в административный суд на действия Верховной Рады о нарушении Конституции и регламента», - сказал В.Кличко и прибавил, что эти иски они дополнят видеоматериалами нарушений во время голосований.

Также депутаты от «Удара» намерены обратиться в Конституционный Суд Украины для признания неличного голосования неконституционным. По словам В.Кличко, такое решение станет основанием для признания незаконным голосования чужими карточками и позволит поставить вопрос об ответственности за неличное голосование.

В.Кличко сказал, что его партия будет инициировать рассмотрение легитимности голосования в парламенте профильными комитетами, в частности, Комитетом по вопросам регламента. На этих заседаниях должно быть проверено, находились ли в Украине депутаты, чьи карточки голосовали, ведь, заметил лидер «Удара», существуют фото- и видеодоказательства их отсутствия на рабочем месте.

Также В.Кличко заявил, что уже с начала следующей сессии «УДАР» намерен контролировать письменную регистрацию народных депутатов перед каждым пленарным заседанием.

Отвечая на вопрос журналистов, готовы ли представители фракции «УДАР» физически препятствовать голосованию чужими карточками, В.Кличко сказал, что, очевидно, все ожидают от него применения боксерских навыков во время заседаний Верховной Рады. Однако, заявил В.Кличко, партия «УДАР» уверена, что физическое противостояние в парламенте неэффективно и силовые методы результата не дадут.