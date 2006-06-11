Православные празднуют Святую Троицу

Сегодня у православных верующих день Святой Троицы. В храмах проходят торжественные богослужения.

Все православные храмы сегодня украшены ветками березы и сирени - они символизируют обновление души.

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, потому этот день еще называют Пятидесятницей.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед своим Вознесением. Сошествие Святого Духа символизирует попечение всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог Дух Святой освящает мир через Церковь и проповедь веры для всех народов.

В евангельской традиции сошествие Святого Духа описывается как пламя, всполохи которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» - стали говорить на разных, не известных им ранее языках. Таким образом, они получили возможность проповедовать веру Христову в разных уголках мира. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая вечерня с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи.

Накануне Троицы Церковь установила Троицкую субботу, в которую совершается поминовение усопших, а в понедельник, сразу после Троицы, празднуется День Святого Духа.