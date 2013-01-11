Яценюк назвал итоги первой сессии ВР: стабильного большинства нет

Об этом заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк на брифинге в ВР после завершения парламентской сессии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін».

«Им («регионалам») понадобилось несколько дней для того, чтобы собрать всего-навсего 231 голос. Голоса для назначения руководителя НБУ, к величайшему сожалению, дали мажоритарные депутаты. Думаю, им будет сложно отвечать в своих округах на вопрос тех сотен тысяч украинцев, которые за них голосовали, почему они проголосовали за человека, который предлагал ввести 15-процентный налог на продажу иностранной валюты», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что за решение о назначении председателя Национального банка был отдан только 231 голос благодаря жесткому требованию оппозиции о личном голосовании.

Председатель фракции «Батькивщина» также напомнил, что несколько дней тому назад Европейский суд по правам человека вынес решение о восстановлении Александра Волкова в должности судьи Верховного суда Украины, и одной из причин было названо «кнопкодавство» в Верховной Раде: «Даже Европа уже признала неконституционным «кнопкодавство» в стенах украинского парламента».

А.Яценюк назвал достижением для Украины то, что оппозиции удалось добиться включения в повестку дня постановления о европейской интеграции Украины. «То, что сегодня и оппозиция, и - на по нашему настоянию - власть проголосовали за внесение единого совместного проекта постановления о европейской интеграции Украины, является достижением для украинцев и в целом для Украины. Потому что это вопрос безвизового режима для украинских граждан, это вопрос экономических реформ и прогресса в стране», - сказал лидер фракции «Батькивщина».