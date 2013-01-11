Бригинец говорит, что голосовал за декриминализацию - карточка не сработала

"Только от журналистов узнал, что моя карточка за декриминализацию статьи, по которой незаконно осуждена Тимошенко - не сработала. Я, безусловно, находился в зале вместе со своими коллегами и, безусловно, голосовал "ЗА". Этому есть достаточно свидетелей", - написал Бригинец в своем Facebook, отвечая на вопрос журналиста УНИАН.

Бригинец намерен написать заявление в апарт ВР, чтобы его голос учли в общем итоге голосования за этот вопрос.

"Во всех случаях я сейчас пишу заявление на имя председателя ВР с требованием добавить мой голос", - написал Бригинец.

Как сообщал УНИАН, за проект закона о декриминализации "статей Тимошенко" проголосовал лишь 161 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из 99 членов фракции «Батькивщина», «за» проголосовали 75 депутатов, «воздержалось» – 0, не проголосовали четверо (Александр Бригинец, Игорь Бриченко, Николай Катеринчук и Руслан Князевич) и 20 депутатов фракции отсутствовали (среди них Анатолий Гриценко, Николай Мартыненко, Андрей Парубий, Сергей Соболев, Виктор Швец, Андрей Шевченко).

Из 42 членов фракции “УДАР” «за» проголосовали 33, «воздержались» – 0, не проголосовали 5, отсутствовали 4 депутата.

Из 36 представителей фракции “Свобода” не голосовали только двое, остальные – 34 поддержали соответствующий законопроект.

Не дали ни одного голоса представители фракции Коммунистической партии Украины, в тоже время «за» высказались 8 народных депутатов из фракции Партии регионов (Яков Безбах, Виктор Бондарь, Виктор Жеребнюк, Олег Кулинич, Виктор Развадовский, Григорий Смитюх, Юрий Шаповалов и Нестор Шуфрич). Из 27 внефракционных депутатов «за» проголосовали 11, «против» – 0, воздержались – 0, не голосовали – 3, отсутствовали 13.