Пресс-конференция Генеральной дирекции Программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

16 января 2013 в 15.00 в помещении информационного агентства «Интерфакс-Украина» (ул. Рейторська, 8/5а) состоится пресс-конференция Генеральной дирекции Программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Будут оглашены окончательные результаты экспертного определения лауреатов семнадцатого общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2012» и обладатели международных и специальных премий. Контактные телефоны Генеральной дирекции общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» : тел. 280-98-84, т / ф. 280-10-93, smi@ludinaroku.com.ua, www.ludinaroku.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter