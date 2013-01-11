Свободовцы штурмуют офис компании Ахметова в Киеве
13:46, 11 января 2013Политика
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Более 20 активистов всеукраинского объединения «Свобода» ворвались в бизнес-центр, где находится офис компании ДТЭК в Киеве, и требуют встречи с руководством.
Свободовцы ворвались в офиc / Фото Андрея Баштового с Instagram
Сейчас работники компании блокируют двери офиса, на место уже прибыла милиция, передает Радио Свобода.
Свободовцы требуют от руководства компании выполнить требования, которые накануне выдвинули горняки с шахты «Красный партизан», что на Луганщине.
Как сообщал УНИАН, 10 января около 7 часов утра члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушение прав членов профсоюза.
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