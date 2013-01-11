Свободовцы штурмуют офис компании Ахметова в Киеве

Сейчас работники компании блокируют двери офиса, на место уже прибыла милиция, передает Радио Свобода.

Свободовцы требуют от руководства компании выполнить требования, которые накануне выдвинули горняки с шахты «Красный партизан», что на Луганщине.

Как сообщал УНИАН, 10 января около 7 часов утра члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушение прав членов профсоюза.