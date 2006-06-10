Тимошенко дала ответ Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что премьер от коалиции готов взять на себя ответственность за ее создание, если Президент Виктор ЮЩЕНКО возьмет на себя ответственность за двойную позицию "Нашей Украины".

Так она прокомментировала “Украинской правде» высказанное в субботнем радиообращении мнение президента о том, что ответственность за создание коалиции должен взять на себя политик, претендующий на должность премьера.

"Премьер-министр от коалиции готов взять на себя ответственность за создание демократической коалиции, но только при условии, если Виктор ЮЩЕНКО возьмет на себя персональную ответственность за двойную позицию "Нашей Украины", которая с 9-ти до 12 ти часов создает коалицию с нами, а с 12-ти до 16-ти – с Партией регионов", - говорится в комментарии.

"В другом случае возлагать на этого премьера ответственность за коалицию, это то же что возложить на В.ЮЩЕНКО ответственность за то, чтобы в чемпионате мира по футболу играли сборные Украины и Эквадора", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ подчеркнула, что лично она готова подписать договор о коалиции без всяких предостережений во вторник в 9.00

"Я понимаю желание Президента быть над процессом, но в данном случае это напоминает пожелание женщине родить ребенка без участия мужчины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.