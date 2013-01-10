Янукович представил руководящему составу СБУ нового главу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович отметил, что на должности первого заместителя председателя СБУ А.Якименко показал себя ответственным специалистом.

Президент также поблагодарил Игоря Калинина за его работу на посту руководителя СБУ.

В.Янукович отметил, что как советник главы государства И.Калинин будет координировать работу между Администрацией Президента, СНБО, правоохранительными органами и Министерством обороны.

Президент пожелал А.Якименко и И.Калинину успешной работы на новых должностях.

Он напомнил, что в 2013 году в Украине продолжится реализация реформ в различных сферах жизнедеятельности, в том числе планируется осуществить ряд важных шагов, связанных с реформированием системы правоохранительных органов. Он призвал А.Якименко и И.Калинина совместно работать над реформированием СБУ, отметив, что все решения в этом направлении должны быть профессиональными, взвешенными и эффективными. «Будем всегда считаться с точкой зрения профессионалов», - подчеркнул В.Янукович.

Особое внимание он обратил на вопросы эффективной имплементации нового Уголовного процессуального кодекса, главной целью которого является защита прав человека и создание равных условий состязательности для обвинения и защиты.

Президент отметил важность обучения кадров в условиях внедрения нового законодательства.

Как сообщал УНИАН, 9 января В.Янукович уволил И.Калинина с должности главы СБУ и назначил его своим советником.

Вместе с тем В.Янукович уволил А.Якименко с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и назначил его председателем Службы безопасности Украины.