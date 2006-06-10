Ющенко: ответственность должна взять Тимошенко
18:48, 10 июня 2006Политика
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Или все-таки не она?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что политик, претендующий на должность премьера, должен взять на себя ответственность за создание коалиции.
На этом В.ЮЩЕНКО акцентировал сегодня во время своего традиционного субботнего радиообращения к украинскому народу.
“Думаю, что политик, претендующий на должность премьер-министра, должен взять на себя ответственность за создание коалиции. Это европейская практика, это здравый смысл, это норма украинской Конституции”, - в частности, сказал Президент.
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