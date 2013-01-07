Кожара призывает к диалогу после инцидента на кыргызско-узбекской границе

Об этом сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

”Я приветствую освобождение людей, которые были задержаны. Призываю всех причастных проявлять сдержанность и действовать ответственно”, - заявил он.

”Проблемы должны решаться мирным путем, путем диалога. ОБСЕ готова содействовать этому процессу, за соответствующего обращения и согласно своему мандату”.

Действующий председатель ОБСЕ будет продолжать внимательно следить за ситуацией.

Как известно, в структуре ОБСЕ работают Центр ОБСЕ в Бишкеке, в том числе отделение в Баткенской области Киргизстана, а также Координатор проектов в Узбекистане.

По сообщениям РИА «Новости», в конце прошлой недели группа жителей села Хушяр (в узбекском анклаве Сох на территории Киргизии) напала на киргизских пограничников. Конфликт возник из-за киргизской погранзаставы ”Чарбак”, открытой в середине декабря близ анклава. Жители села демонтировали ведущие к заставе столбы линии электропередачи и напали на военнослужащих Киргизии, некоторые пограничники получили ранения. Кроме того, в анклаве удерживалась группа жителей приграничных сел Киргизии. После переговоров сегодня все они были освобождены