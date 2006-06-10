Тимошенко: Украина может быть ввергнута в хаос

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает лидеров «Нашей Украины», СПУ несмотря на все сложности переговорного процесса, в том числе из-за сегодняшнего отказа «Нашей Украины» продолжать переговорный процесс, сесть за стол переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня в Киеве, комментируя сегодняшнюю очередную переговорную неудачу трех политических сил согласовать свои позиции по созданию парламентской коалиции.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в случае не создания такой коалиции Украина может быть ввергнута в хаос и «уже достигла такой черты», что выход нужно находить срочно. В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня во время переговоров со стороны «Нашей Украины» другим участникам диалога было дано понять, что «Наша Украина» начинает переговоры о создании коалиции «в другом формате».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что вчера во время очередного раунда переговоров стороны – участницы диалога - практически достигли понимания, в том числе того, что касается распределения должностей. Однако сегодня, со стороны «Нашей Украины», в частности, как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, из уст Романа БЕССМЕРТНОГО прозвучали несколько иные заявления.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, «Наша Украина» поступая таким образом, то есть «размывая» предыдущие договоренности, пытается охватить как можно большее количество сфер, на которые она сможет влиять. Отвечая на вопрос журналистов, не считает ли Ю.ТИМОШЕНКО такой ход событий заблаговременно спланированной акцией со стороны определенных политических сил, она сказала: «Я убеждена, что так же как отстранение правительства и разрыв помаранчевой коалиции является заблаговременно направленной акцией». При этом она добавила, что в случае ошибки в этих своих суждениях не было бы смысла у «Нашей Украины» выходить из переговорного процесса.

Отвечая на уточняющий вопрос, что именно стоит за всем этим, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «за этим стоят большие деньги». Какие именно и со стороны кого, она уклонилась от ответа.

«За сегодняшними событиями стоят большие деньги. Новые силовые структуры, когда придут, они эти вещи обнародуют», в частности сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она напомнила, что в случае, если не будет создана коалиция между тремя политическими силами (НУ, СПУ, БЮТ) будет создана коалиция «в другом формате» БЮТ будет в жесткой оппозиции, поскольку считает другую коалицию «изменой интересов государства».

Во время пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что вчера во время переговоров был достигнут между сторонами-участницами определенный компромисс относительно распределения должностей.

Так, в частности лидер БЮТ отметила, что со своей стороны «Наша Украина» высказалась за право без вето Президента назначать генерального прокурора Украины, что касается БЮТ, то не было разногласий между сторонами в назначении на должность премьер-министра - представителя от этой политической силы.

Кроме того, «Наша Украина» предлагала закрепить за собой право назначать своего человека на должность председателя СБУ. «Мы приняли и это второе предложение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, третье предложение со стороны «Нашей Украины» заключалось в назначении своего человека на должность председателя НБУ. «Мы также приняли и это предложение», - сказала лидер БЮТ, добавив при этом, что возглавляемый ею блок также согласился и на то, чтобы оставить за «Нашей Украиной» право назначать на должность министра иностранных дел представителя от этой политической силы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, вчера, по ее убеждению, лидерам БЮТ и СПУ удалось «сделать больше, чем мы сделали, - больше сделать шагов мы не смогли». Комментируя попытку СПУ предложить своего человека на должность спикера парламента и отклонение этого предложения «Нашей Украиной», Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что избрание спикера является «технической процедурой и на эту должность СПУ предлагала своего лидера Александра МОРОЗА». Впрочем, отметила она, сегодня возникло абсолютно радикальное заявление «Нашей Украины», «что должность спикера они МОРОЗУ отдавать не будут». Вместо того, как отметила лидер БЮТ, А.МОРОЗУ была предложена должность секретаря СНБО. Однако, как заметила Ю.ТИМОШЕНКО, эта должность фактически является формальной, поскольку председателем СНБО выступает Президент Украины.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, сегодняшние заявления со стороны представителей «Наша Украина» о том, что представителям СПУ для принятия решения об участии в существующем формате коалиции и предложенных должностях предоставляется время до 12.00 13 июня являются ультимативными. При этом она отметила, что, фактически действуя таким образом «Наша Украина» оставляет СПУ за пределами достигнутых ранее договоренностей по созданию коалиции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО на предложение «Нашей Украины», лидер СПУ ответил, либо нужно принимать решение сейчас, либо не нужно давать никаких сроков. На что Р.БЕССМЕРТНЫЙ, по словам лидера БЮТ, ответил: «если так, то «Наша Украина» выходит из переговорного процесса и начинает переговоры в другом формате».

Напомним, что БЮТ, "Наша Украина" и СПУ сегодня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов в отношении должности спикера.