В Кабмине Крыма просят добровольно убрать заборы с пляжей

Как сообщает пресс-служба Минкурортов АРК, об этом в конце года в социальной сети «Фейсбук» написал глава курортного ведомства Александр Лиев.

«Уважаемые владельцы дач, поместий и других строений, предлагаем вам до 25 февраля 2013 года добровольно очистить от заборов, оград, колючих проволок и так далее проходы к морю и береговой линии. В случае необходимости готов оказать любую техническую и физическую помощь в вашем желании соответствовать закону Украины», - говорится в обращении А.Лиева.

По его словам, украинское законодательство ограничивает ведение хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах, а также оно запрещает строительство любых сооружений, кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных. Это предполагает доступность пляжей для пользования туристами и жителями полуострова.

Министр отметил также, что с 1 марта его ведомство начнет «масштабное мероприятие по расчистке береговой линии от незаконных преград».

Справка УНИАН. В Крыму, по официальным данным, 558 пляжей. Из них 339 - пляжи санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, 219 - общественные пляжи.