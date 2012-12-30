Ивано-Франковский горсовет распустил свой исполком

Как передает корреспондент УНИАН такое решение депутаты приняли 29 декабря на сессии после заслушивания отчета о работе горисполкома за 2012 год, с которым выступил городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус.

За роспуск горисполкома проголосовали 38 депутатов, один против и двое воздержались (в горсовете 60 депутатов - УНИАН).

Депутаты также поручили городскому голове предложить новый состав исполкома и представить его на утверждение на следующую сессию горсовета.

Также тайным голосованиям депутаты избрали секретарем Ивано-Франковского городского совета члена фракции и депутата от ВО «Свобода» Николая Витенко. Бывший секретарь горсовета «свободовец» Руслан Марцинкив стал народным депутатом Украины. Кандидатуру 28-летнего Н.Витенко после консультаций внес городской голова В.Анушкевичус. Новый секретарь до этого работал заместителем директора КП «Единый расчетный центр».

За Н.Витенко проголосовали: 42 депутата – «за», 2 — воздержались и ни одного голоса «против».

Справка УНИАН. В распущенном горисполкоме было 18 членов, из них 11 работали на общественных началах.