Яценюк признался, что и не ожидал революции после выборов

Об этом политик рассказал в эфире телеканала ТВi, сообщает Gazeta.ua.

В частности, Яценюк напомнил, как перед выборами народных депутатов среди политиков и избирателей царил пессимизм.

"Очень было много пессимистических настроений перед парламентскими выборами. Говорили, что люди не пойдут на выборы, не проголосуют, не поддержат - все почему-то начиналось с "не", - отметил оппозиционер.

Он отметил, что всенародного бунта так и не произошло. "Да, действительно, революции не произошло. Но ее никто и не ожидал! Я не ожидал революции на парламентских выборах", - подчеркнул Яценюк.

Кроме того парламентарий признался, что не надеялся на большой процент голосов за оппозицию."Как и не надеялись на то, что столь высокий уровень поддержки будет у тех сил, которые действительно являются демократами и находятся в оппозиции", - резюмировал политик.

Напомним, согласно результатам голосования на парламентских выборах 28 октября, Объединенная оппозиция смогла провести в Верховную Раду 99 народных депутатов.