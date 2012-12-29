Депутаты хотят, чтобы КС растолковал избирательный закон

29 декабря в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 54 народных депутатов Украины об официальном толковании некоторых положений Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» от 17 ноября 2011 года № 4061–VI.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного суда Украины, речь идет о части четвертой статьи 15, части пятой статьи 16, пункте 13 части второй статьи 30, части второй статьи 104 закона.

Согласно Регламенту КСУ, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.